За четыре дня сотрудники оперативных отделов Гомельской таможни пресекли пять попыток незаконного перемещения почти 100 тонн яблок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате проведения специального мероприятия гомельские таможенники совместно с сотрудниками Добрушского РОВД приостановили вблизи границы с Россией движение грузового транспортного средства с яблоками польского происхождения. В ходе проверочных мероприятий установлено, что 19 тонн плодоовощной продукции перемещалось по недействительным документам.

Позднее сотрудниками Гомельской таможни было приостановлено движение еще четырех транспортных средств, в которых находилось около 78 тонн яблок. При проведении проверки установлено, что данный товар также перемещался по недействительным документам.

Транспортные средства с яблоками общей оценочной стоимостью более 145 тыс. рублей изъяты. Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.