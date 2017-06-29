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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 100 ТОНН ЯБЛОК НА 145 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:00 30.06.2017
За четыре дня сотрудники оперативных отделов Гомельской таможни пресекли пять попыток незаконного перемещения почти 100 тонн яблок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате проведения специального мероприятия гомельские таможенники совместно с сотрудниками Добрушского РОВД приостановили вблизи границы с Россией движение грузового транспортного средства с яблоками польского происхождения. В ходе проверочных мероприятий установлено, что 19 тонн плодоовощной продукции перемещалось по недействительным документам.
Позднее сотрудниками Гомельской таможни было приостановлено движение еще четырех транспортных средств, в которых находилось около 78 тонн яблок. При проведении проверки установлено, что данный товар также перемещался по недействительным документам.
Транспортные средства с яблоками общей оценочной стоимостью более 145 тыс. рублей изъяты. Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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