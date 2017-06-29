Скоро в Беларуси начнут работать сертифицированные консультанты, которые помогут предпринимателям разобраться в тонкостях обязательных платежей, сообщает на своем сайте телеканал ОНТ.

Согласно информации, пилотная группа уже завершила обучение. Полноценно приступят к работе они после подписания указа «О налоговом консультировании». Проект одобрен Совмином. Будущим налоговым консультантам предстоит сдать сложный экзамен на профпригодность и получить сертификат.

«Кто может просчитать на сегодняшний день, насколько вы как плательщик воспользовались всеми льготами, всеми правами, которые предоставлены Налоговым кодексом. У нас очень много особых режимов налогообложения. Сегодня эти услуги востребованы. В них есть потребность, есть спрос», - прокомментировал заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

Консультанты будут страховать свою профессиональную ответственность. Если клиент несет убытки из-за неверных рекомендаций, то страховая компания возместит потери. Это мировая практика.

«Цена ошибки для клиента очень высока. В Германии ответственность налогового консультанта страхуется на сумму до 10 миллионов евро, а размер взноса зависит от того, допускал ли он ранее ошибки в работе. Это стимулирует специалистов поддерживать прекрасную профессиональную форму», - отметил сертифицированный налоговый консультант (Германия) Михаэль Прайсер.

В министерстве ожидают, что условия для работы консультантов будут созданы до конца года. А в течение двух лет в эту сферу придут до двух тысяч специалистов. Это улучшит деловую среду и инвестиционный климат в республике.