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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ОДИН АРЕНДНЫЙ ДОМ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СТОЛИЦЕ ДО КОНЦА ГОДА
11:28 30.06.2017
В 2017 г. введен в эксплуатацию один арендный дом на ул. Выготского, до конца года намечено ввести там же еще один аналогичный объект, который по планам должны были сдать в 2018 году, пишет агентство «Минск-Новости».
Как подчеркнул начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Горваль, бюджетных средств на строительство арендного жилья в стране выделяется недостаточно по сравнению с тем спросом, который сейчас существует на такие помещения.
«Тем не мене строим и с годами, с наращиванием этого жилищного фонда, увеличиваются и отчисления от арендных платежей, которые тоже идут на строительство нового арендного жилья. Должен раскрутиться маховик возвратных средств, для того чтобы не только государство вкладывало в строительство, но и были возвратные средства от аренды. В государственной программе по жилищному строительству на пятилетку содержится также задача по созданию механизмов привлечения к строительству арендного жилья коммерческих структур. Нужно создать такие условия, чтобы этот бизнес стал интересен», - сказал А. Горваль.
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