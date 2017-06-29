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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСИ МЕНЯЕТСЯ С 4 ИЮЛЯ
11:03 30.06.2017
С 4 июля 2017 года изменяется порядок уплаты таможенных платежей, сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете.
Независимо от таможни, в которой будет осуществлять таможенное оформление (декларирование) товаров, уплата таможенных платежей, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, должна производиться на единые счета Минской центральной таможни: № BY12NBRB36009200000080000000 (код валюты 933, белорусские рубли); № BY20NBRB36009200000010000000 (код валюты 840, доллары США); № BY05NBRB36009200000020000000 (код валюты 978, евро).
С этой целью в расчетных документах на уплату в поле «УНП бенефициара» следует указывать УНП Минской центральной таможни – 100420574.
Данный порядок распространяется на уплату и зачисление: всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, в том числе при декларировании товаров физическими лицами, – таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин; утилизационного сбора; обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).
Прием платежей посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС «Расчет») на счета Минской центральной таможни будет осуществляться с 1 июля 2017 года.
Денежные средства, уплаченные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями до 4 июля 2017 года, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены.
Начиная с 4 июля 2017 года для возврата денежных средств следует обращаться в Минскую центральную таможню (ул. Холмогорская, 57).
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