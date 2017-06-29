ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА 300 МЛН ДОЛЛАРОВ ТРАНША КРЕДИТА ЕФСР ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МАТРИЦУ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ - МИНФИН

10:32 30.06.2017 В республиканский бюджет Беларуси 29 июня поступили средства четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн долл. США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, четвертый транш кредита выделен Беларуси с учетом обновления письма о намерениях, которое предусматривает включение дополнительных контрольных показателей в Матрицу мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси для реализации в рамках последующих траншей.