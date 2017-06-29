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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАО «СТРУННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПОКАЗАЛО СРАЗУ ТРИ ВИДА СТРУННОГО ТРАНСПОРТА - ЮНИБУС, ЮНИБАЙК И ЮНИТРАК
10:27 30.06.2017

ЗАО «Струнные технологии» в ЭкоТехноПарке в Марьиной Горке под Минском показало сразу три вида струнного транспорта (SkyWay): юнибус, юнибайк и юнитрак.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий продемонстрировал работу и текущие скоростные возможности. Легкий юнибайк уже был «засвечен» ранее, теперь показаны пассажирский юнибус и грузовой юнитрак.

SkyWay – надземная транспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами. Транспорт проходит таким образом, что не затрагивает сложившуюся природную экосистему и способен деликатно внедряться в городскую среду.

В ЗАО работает более 300 специалистов. В состав входят девять конструкторских подразделений, опытное производство, отделы планирования и маркетинга. В ЭкоТехноПарке создаются тестовые участки трех видов комплексов: городского – скорость до 150 км/час, производительность до 25 тыс. пасс/час; грузового – объем перевозок до 100 млн т/год; высокоскоростного междугороднего – скорость до 500 км/час, 250 тыс. пасс/сутки.

Технология принимает участие в крупных транспортных выставках и развивается по всему миру. В Австралии запланировано прохождение сертификации SkyWay у Национального регулятора, в Индии в двух штатах подписаны меморандум о взаимопонимании и трехстороннее инвест-соглашение. Один проект будет реализован в Дхармсале.
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