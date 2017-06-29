ЭКОНОМИКА РБ

В ШКЛОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЕТСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ АГРОХОЛДИНГ

10:23 30.06.2017 Александр Лукашенко 29 июня подписал указ № 232 «О создании хозяйственного общества». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом урегулированы вопросы создания в Шкловском районе высокотехнологичного эффективного агропромышленного холдинга. Применение интенсивных технологий, современного оборудования и передовых методов организации труда в указанном холдинге позволят реализовать инвестиционный, технологический потенциал, обеспечить рост выручки, увеличить производительность труда работников.