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ЭКОНОМИКА РБ


В ШКЛОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЕТСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ АГРОХОЛДИНГ
10:23 30.06.2017

Александр Лукашенко 29 июня подписал указ № 232 «О создании хозяйственного общества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом урегулированы вопросы создания в Шкловском районе высокотехнологичного эффективного агропромышленного холдинга.

Применение интенсивных технологий, современного оборудования и передовых методов организации труда в указанном холдинге позволят реализовать инвестиционный, технологический потенциал, обеспечить рост выручки, увеличить производительность труда работников.
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