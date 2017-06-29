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ЭКОНОМИКА РБ
ПИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ОСТАНОВИЛА НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В КЛУБНИЧНОЙ СТОЛИЦЕ
09:40 30.06.2017
Пинским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с октября 2016-го по июнь 2017 года гражданин, не имея специального разрешения (лицензии), систематически осуществлял в Лунинецком районе валютно-обменные операции, получив от своей деятельности доход на сумму 27 тыс. рублей, т.е. в крупном размере.
По материалам Пинской финансовой милиции в отношении валютчика Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь «незаконная предпринимательская деятельность».
Изобличить валютчика помогла «проверочная закупка», которая проведена финансовой милицией при поддержке ОМОН. Тогда, в начале июня текущего года в д. Дворец Лунинецкого района возле закупочной площадки сельхозпродукции (в том числе и клубники) в автомашине указанный гражданин обменял участнику «проверочной закупки» на белорусские рубли 1,5 тыс. долларов и 80 тыс. российских рублей.
При личном досмотре у нарушителя обнаружено и изъято разной валюты на 20 тыс. долларов, на эти деньги наложен арест. В настоящее время проводится предварительное расследование.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на три года.
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