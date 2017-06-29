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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ ДО 2020 ГОДА СОСТАВЯТ 650 ТЫС. КВ. М В ГОД
09:21 30.06.2017

В соответствии с программой строительства жилья на 2016–2020 гг. в Минске планируется строить по 650 тыс. кв. м жилья ежегодно, пишет агентство «Минск-Новости».

«Свободных площадок в городе почти не осталось, реализация жилищно-строительных проектов будет происходить со сносом, в основном частного сектора. Поэтому объемы жилищного строительства в Минске каждый год будут приблизительно такие (650 тыс. кв. м)», - сказала на пресс-конференции 29 июня начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Она конкретизировала, что в планах города — дальнейшее освоение территории в районе ул. Алибегова — ул. Михалово (в основном для нуждающихся и многодетных семей), ул. Шаранговича — ул. Горецкого (участок застраивает УКС Фрунзенского района, здесь будет жилье для многодетных и коммерческое), в микрорайоне Чижовка-6, жилом районе Лошица. Продолжится строительство жилого комплекса «Минск-Мир», на территории предусматриваются также деловой центр и коммерческое жилье для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также будет завершаться застройка в районе ул. Макаенка — пр. Независимости.

«Крупнейшая застройка для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется на территории бывшей Минской птицефабрики им. Крупской. Этот участок был реализован с аукциона, инвестор разрабатывает концепцию застройки, которую будет в дальнейшем реализовывать», - пояснила И. Гонтарева.

В перспективе также застройка в границах пр. Машерова — пр. Независимости — ул. Киселева с выносом построек завода «Горизонт».

«Кроме того, началась реализация проекта застройки жилого района «Ноттингем», в составе которого намечено возведение 1,2 млн кв. м жилья, в том числе 900 тыс. кв. м будет застраивать УКС Мингорисполкома и 300 тыс. кв. м — частники. Помимо жилья, там будет создана вся необходимая инфраструктура, а впоследствии застройка прилегающего района «Зеленый Бор», - проанонсировала специалист.

Она также добавила, что из 650 тыс. кв. м жилья, которые планируют построить в Минске в 2017 г., 160 тыс. кв. м возведут для нуждающихся в улучшении жилищных условий, 45 тыс. кв. м — для многодетных семей.

«Весь объем государственной поддержки, предусмотренный на текущий год в Минске, будет направлен на финансирование строительства только для многодетных семей, имеющих 4 и более детей и состоящих на учете нуждающихся более 3 лет», - подчеркнула представитель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Для многодетных семей строительство объектов осуществляется в основном в границах ул. Михалово — ул. Алибегова, где запланировано до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых домов. Кроме того, по одному дому для многодетных планируется построить в нынешнем году в Центральном, Фрунзенском и Заводском районах.
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