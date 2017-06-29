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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
18:19 29.06.2017
Специалисты ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» принимают участие в IV Форуме регионов России и Беларуси, который проходит 29-30 июня в Москве (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставочном стенде ОАО «БЕЛАЗ» будут представлены проекты, разработанные специалистами Белорусского автомобильного завода совместно с российскими коллегами. На широкоформатной ЖКИ-панели будут демонстрироваться рекламные видеоролики и презентации о предприятии и выпускаемой продукции. Также на экспозиции посетители стенда смогут увидеть масштабные макеты техники «БЕЛАЗ» и вагонов производства Могилевского вагоностроительного завода.
В рамках форума планируется подписание ряда соглашений о стратегическом сотрудничестве ОАО «БЕЛАЗ» с ведущими горнодобывающими компаниями России.
Специалисты ОАО «БЕЛАЗ», работающие на выставочном стенде, проинформируют постоянных и потенциальных потребителей продукции предприятия о новых разработках, о совершенствовании технологии производства белорусской большегрузной карьерной техники, востребованной на рынке России.
Форум посвящен развитию регионального сотрудничества России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.
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