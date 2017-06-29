В июне текущего года в филиале «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» (ПСДТУ) РУП «Гродноэнерго» выпущен 100-тысячный однофазный электронный счетчик «Гран-Электро СС-101».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», производство этих счетчиков началось в ПСДТУ с 2011 года. В этот год было выпущено около 1700 счетчиков. Далее объемы производства постепенно выросли до 21000 штук в год. Производственной программой 2017 года предусмотрен выпуск уже 44000 штук. Этот счетчик используется в Гродненской энергосистеме как базовый при плановой замене морально и физически устаревших однофазных индукционных счетчиков у бытовых потребителей на современные электронные счетчики, что предусмотрено «Программой модернизации средств учета электроэнергии до 2023 г.», утвержденной ГПО «Белэнерго» 28.09.2015г. Технические возможности счетчиков «Гран-Электро СС-101» позволяют включать их в системы АСКУЭ-быт, передавать необходимые параметры как по проводным интерфейсам, так и с помощью радиомодема или GSM-модема.

Производство электронных счетчиков для собственных нужд позволяет обеспечивать не только более высокое качество их производства, но и качество их обслуживания при эксплуатации, а также позволяет поддерживать существующий парк счетчиков электроэнергии на высоком техническом уровне путем своевременного обновления их программного обеспечения.

Cчетчик «Гран-Электро СС-101» постоянно совершенствуется как по размерам и конфигурации корпуса, так и по его функциональным возможностям. В настоящее время в ПСДТУ ведется работа по постановке на производство третьей модификации счетчика «Гран-Электро СС-101» в новом исполнении корпуса и расширенными функциональными возможностями.

Своевременная замена морально устаревших индукционных счетчиков на современные электронные – это действенная мера по повышению точности учета отпускаемой бытовым потребителям электроэнергии и, как следствие, снижению расхода электроэнергии на ее транспорт в Гродненской энергосистеме.