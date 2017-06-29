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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВМИНЕ МИНИСТРАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДОМСТВ В ИЮЛЕ
18:02 29.06.2017
Опубликован график личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководителями министерств и ведомств в Совете министров в июле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, министр культуры Борис Светлов проведет личный прием 7 июля, министр внутренних дел Игорь Шуневич – 12 июля.
На 14 июля запланирован прием граждан министром лесного хозяйства Михаилом Амельяновичем, на 19 июля – министром здравоохранения Валерием Малашко.
Председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко встретится с гражданами и представителями юрлиц 21 июля, министр иностранных дел Владимир Макей – 26 июля, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин – 28 июля.
Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.
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