ММЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ ВЬЕТНАМСКОЙ КОМПАНИИ В ИЮЛЕ ЗАПЧАСТИ НА 27 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

17:33 29.06.2017 ОАО «ММЗ» планирует поставить вьетнамской компании в июле запчасти на 27 тыс. долларов Cong Ty TNHH Ming Sang Limited Liability Company. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, контракт с этой компанией был подписан в апреле-мае. Тогда же был подписан контракт с компанией Son Dong Trading Joint Stock Company на сумму более 34 тыс. долларов. По нему в мае осуществлена отгрузка двигателей. Сотрудничество ММЗ с Вьетнамом продолжается с начала 2000-х годов. Завод поставляет двигатели Д-243-92М (для тракторов), Д-245.12С-2983 и Д-245.9Е2-2924 для переоборудования автомобилей, а также запасные части моторной группы. Завод имеет во Вьетнаме развитую товаропроводящую сеть. Дилером ММЗ является компания New Atlantic International Trading, ее специализация – двигатели для переоборудования автомобилей ЗИЛ. Еще несколько компаний – Vietka Machine Co Ltd., MTEZ Export LLP и Trug Nam Phat LLP – занимаются продажами запчастей для тракторов МТЗ. Объем поставок продукции ММЗ во Вьетнам в 2014 году составил более 95 тыс. долларов, в 2015 году – почти 4,087 млн долларов, в 2016 году – более 88 тыс. долларов. Значительное увеличение экспорта в 2015 году произошло за счет заключения с компанией New Atlantic International Trading контракта на поставку 579 двигателей для переоборудования автомобилей ЗИЛ по заказу правительственных структур Вьетнама. В нынешнем году этой компанией была продолжена данная работа, дополнительно осуществлена поставка 40 двигателей.