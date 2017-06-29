Концерн «Беллесбумпром» заинтересован в развитии сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в системе концерна «Беллесбумпром» сейчас реализуется несколько инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, которые представляют интерес как для белорусского рынка, так и российского.

На базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» завершается строительство завода по производству мелованных и немелованных видов картона. Данная продукция пока не производится ни в Беларуси, ни в России.

Новое производство обеспечит белорусским потребителям импортозамещение. Такой картон также найдет высокий спрос в России, которая сегодня его импортирует из стран дальнего зарубежья.

Мощности завода позволят выпускать 200 тыс. т картона в год, это не только полностью закроет потребности белорусских предприятий, но и будет возможность его экспортировать, в том числе российским потребителям.

При этом концерн «Беллесбумпром» заинтересован в привлечении инвесторов и партнеров для дальнейшей реализации проекта.

Возможными вариантами участия инвестора в проекте может быть, как создание совместного предприятия по переработке картона и продажам готовой продукции, так и иные формы участия (например, доля в уставном фонде общества, предоставление заемных средств).

Запуск собственного производства высококачественного картона откроет новые возможности для развития его дальнейшей переработки для нужд пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности. В этой связи Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» рассматривает возможность создания с российскими партнерами совместного предприятия, которое заполнит эту нишу.

Еще один проект – производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Его актуальность обусловлена вводом в эксплуатацию в Беларуси новых и модернизации существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Отечественные производители древесных плит соответственно нуждаются в бумаге-основе, которая используется в декоративных облицовочных материалах.

Сегодня большинство облицовочных материалов для мебели изготавливается на основе бумаг. Бумага-основа используется для производства декоративных слоев ламинированных древесно-стружечных плит и декоративных пленочных материалов посредством предварительного нанесения рисунка, имитирующего текстуру древесины.

В Шклове на базе РУП «Завод газетной бумаги» такое производство создано и уже введено в эксплуатацию. Мощность производства 30 тыс. т бумаги-основы в год. В настоящее время на предприятии ведутся работы по отработке технологии и выходу оборудования на проектные мощности.

С выходом на проектные мощности предприятие сможет в полной мере обеспечить потребности деревообрабатывающей отрасли республики в декоративных видах бумаги, а также экспортировать данную продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Россию.

Емкость рынка бумаги-основы в странах СНГ составляет порядка 95 тыс. тонн в год, из них около 70 тыс. т приходится на рынок России. Для белорусского производителя это хороший потенциал.

Руководством завода уже проведены переговоры с потенциальными потребителями в России, которые подтвердили заинтересованность в приобретении белорусской бумаги и готовы провести ее апробацию на своих предприятиях.

Не менее перспективным направлением является и лесохимическое производство, которое имеется в концерне «Беллесбумпром».

На базе ОАО «Лесохимик» (Борисов) в настоящее время реализуется инвестпроект по углубленной переработке и увеличению объемов заготовки живицы сосновой. Данное предприятие практические единственное на постсоветском пространстве, сохранившее заготовительные мощности и работающее на наращивание объемов переработки этого уникального лесного сырья.

Получаемые из живицы канифоль и скипидар, ОАО «Лесохимик» реализует по большей части российским потребителям и удовлетворяет потребности белорусских. К 2020 году предприятие планирует увеличить объемы заготовки живицы до 8 тыс. т (в 2016 г. заготовлено 2,7 т).

Актуальность проекта заключается в востребованности продуктов лесохимии в различных сферах промышленности – производстве лаков и красок, шин и резинотехнических изделий, клеев, термопластиков для разметки дорог и многого другого - всего более 70 видов производств.

Вся продукция имеет как импортозамещающее значение, так и ориентированность на экспорт.

На основе полученных эфиров канифоли разрабатываются термоклея для деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Начиная с 2016 года, ОАО «Лесохимик» поставляет эфиры канифоли в адрес российских и казахстанских производителей термопластиков для разметки автомобильных дорог (Москва, Московская, Калужская и Ростовская области, Казань, Алматы).