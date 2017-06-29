Российской академией естественных наук (РАЕН) объявлен конкурс 2017 года на соискание звания лауреата Международной экологической премии EcoWorld, принять участие в котором приглашаются белорусские ученые.

Международная экологическая премия «EcoWorld» является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке. Проведение конкурса должно содействовать развитию экологической политики, повышению уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки, распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и сохранению биоразнообразия.

В качестве соискателей Премии могут выступать как юридические, так и физические лица, авторские коллективы, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Премия присуждается по 6-ти номинациям (экологическая политика и окружающая среда; экологическое образование, просвещение и культура; экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии; экологически безопасные товары и продукты питания; экология и здоровье человека; сохранение биоразнообразия и ландшафтов).

Наиболее эффективные экологические проекты, выявленные по итогам конкурса, могут быть реализованы в различных странах, в том числе и Республике Беларусь. Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций. Условия и требования к представлению заявок и к участникам конкурса содержатся в Положении о Международной экологической премии EcoWorld.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, срок направления заявок на конкурс – до 30 октября 2017 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронной форме на сайте raen.info