Во Вьетнаме к сентябрю текущего года будет построен завод по производству грузовиков МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», с 2018 года на нем будут ежегодно собирать порядка 1 тыс. автомобилей на сумму более 40 млн долларов.

Завод МАЗ возводят в 40 км от Ханоя на месте рисового поля. Территорию в 4,5 га огородили, подсыпали участок, развели инженерные коммуникации, заложили более 2 тыс. свай на глубину 30 м и начали бетонировать фундамент. Помимо сборочного цеха, на площадке будут построены склад для запчастей, административный корпус и гостиница, а место вокруг завода озеленят.

Сборочное производство планируется запустить уже в ноябре. До этого Минский автозавод отправит во Вьетнам 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов. Цена вопроса – 18,1 млн долларов. Контракт на первую поставку МАЗов подписан в Минске во время визита главы Вьетнама Чан Дай Куанга.

Поставки белорусской техники будут расти с каждым годом. В 2018 году МАЗ планирует отправить во Вьетнам около 1000 грузовиков, из которых порядка 700 – в качестве машинокомплектов. В 2019 году «страна красного дракона» получит уже 1300 единиц автотехники.

«В среднем во Вьетнаме планируется ежегодно собирать около 1 тыс. грузовиков МАЗ на сумму более 40 млн долларов. Этот рынок станет для нас одним самых перспективных в Юго-Восточной Азии», – отметили в ОАО «МАЗ».

Производство МАЗов за несколько лет локализуют на 40% за счёт местных комплектующих. Это позволит беспошлинно продавать белорусские грузовики как во Вьетнаме, так и в 9 других странах АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В частности, речь идёт об Индонезии, Филиппинах и Таиланде и др.

Минский автозавод также формирует во Вьетнаме сервисно-сбытовую сеть. Сейчас она насчитывает 24 дилерских центра в 24 провинциях. Тем самым грузовики МАЗ сейчас готовы обслуживать по всей стране.

ОАО «МАЗ» ведет бизнес во Вьетнаме через совместное предприятие MAZ Asia. Партнером выступила местная фирма AuViet Industry, реализующая в статусе дилера самосвалы БелАЗ и комплекты Белшины. Вьетнамцы получили 70% уставного фонда, а взамен вложили инвестиции. Минский автозавод покрыл 30-процентную долю технологиями и грузовиками.

На первом этапе во Вьетнаме будут собирать 6 моделей автотехники МАЗ. Прежде всего, это большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В дальнейшем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны и навесное оборудование для коммунальной техники. Для местного рынка машины пересмотрели: сузили до 2500 мм, применили новые ведущие мосты и облегчили конструкцию.

Техника МАЗ во Вьетнаме пользуется большой популярностью.

«Белорусские грузовики прекрасно подходят для Вьетнама. Прежде всего, они неприхотливы, надежны и удобны. Кроме того, нас рассматривают как одного из ведущих европейских производителей, но с хорошим сочетанием цены и качества. Так что проект весьма перспективен», – пояснили на Минском автозаводе.

Идея построить сборочное производство впервые обсуждалась во время визита главы Беларуси во Вьетнам. Позже правительства двух стран подписали протокол о поддержке производства моторных транспортных средств во Вьетнаме. Проект лично курирует вице-премьер Владимир Семашко, помогает и белорусское посольство во Вьетнаме. Новый завод внесет вклад в рост товарооборота между странами, который планируется увеличить до 500 млн долларов.