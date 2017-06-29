Впервые на параде войск Минского гарнизона 3 июля в ознаменование Дня Независимости Беларуси будет представлена легкобронированная и беспилотная техника, мобильные радиорелейные станции и специальные автопоезда большой грузоподъемности, разработанные и изготовленные специалистами белорусских предприятий Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, это многофункциональный беспилотный авиационный комплекс «Гриф-100» разработки ОАО «АГАТ-системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Гриф-1» разработки ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». БПЛА «Гриф-1» с двигателем внутреннего сгорания имеют радиус применения до 100 км, продолжительность полёта до 7 часов.

Для расширения функциональных возможностей применения комплекса в его состав включена мобильная пусковая установка (МПУ) разработки ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» на прицепе «МАЗ - ВОЛАТАВТО». Отличительной особенностью разработанной пневмо-гидравлической МПУ является возможность осуществления запуска с неподготовленных площадок ограниченных размеров (300×300) м тактических БЛА самолетного типа массой до 180 кг с обеспечением оптимальной скорости схода с направляющей в диапазоне от 20 до 33 м/с за счет регулировки рабочего давления запуска.

БАК «Гриф-100» способен решать задачи видеоразведки в видимом и инфракрасном диапазонах, целеуказания, радиационной разведки, постановки помех спутниковым системам навигации. Беспилотный авиационный комплекс «Беркут-2» разработан специалистами открытого акционерного общества «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». БПЛА, входящие в состав комплекса «Беркут-2», оборудованы электрической силовой установкой, имеют радиус применения до 40 км и продолжительность полёта до 2 часов.

БАК «Беркут-2» принят на вооружение в Вооруженных силах и используется при решении задач тактическими подразделениями сухопутных войск и сил специальных операций по ведению оптико-электронной разведки местности в различных погодных условиях, в любое время суток, а также для целеуказаний огневым средствам. Кроме использования в интересах Вооруженных сил данный БАК применяется и при охране государственной границы.

Среди новинок – боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолёт INDELA-I.N.SKY модификации BUR, входящий в состав БАК INDELA-SKY, разработки ООО «КБ «ИНДЕЛА» впервые широкой общественности был представлен на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017.

Именно данный тип беспилотного авиационного комплекса является первым и единственным серийным выпускаемым комплексом на территории СНГ, а боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолёт «ИНДЕЛА БУР» единственным в мире в данном классе. Беспилотный вертолёт INDELA/BUR оснащён оптико-электронной системой прицеливания и двумя реактивными выстрелами калибра 90мм с максимальной дальностью стрельбы – 1700 м. Радиус применения до 100 км, продолжительность полёта до 5 часов. Еще одна новинка парада – уникальный БПЛА BELAR модификации YS производства компании «АвиаТехСистемы». Размах крыла самолета составляет более 11 м, максимальная полезная нагрузка до 280 кг. Беспилотник BELAR поддерживает крейсерскую скорость до 300 км/ч, а продолжительность его полета составляет более 24 часов. Контроль больших территорий, продолжительных границ, отслеживание утечек нефтепродуктов, мониторинг чрезвычайных ситуаций – вот лишь малая доля задач, которые способен решить беспилотный летательный аппарат BELAR (беларускi арол). БПЛА самолетного и вертолетного типа для прохождения в составе механизированной колоны размещены на средствах подвижности ОАО «Минский завод колесных тягачей» – на платформах автомобильного шасси МЗКТ-500200 и МЗКТ-65272.

Сегодня Госкомвоенпром реализует мероприятия одного из важнейших комплексных системных проектов по созданию и серийному производству семейства боевых бронированных машин (ББМ) с использованием шасси повышенной проходимости в соответствии с требованиями, выработанными военным ведомством к их облику. В 2016 году выполнен основной объем работы, а в апреле 2017 года завершена разработка и постановка на производство ОАО «Минский завод колесных тягачей» базового легкобронированного автомобиля (ЛБА) МЗКТ-490100 (V-1). Параллельно создаются его различные модификации, выполняется разработка экспортного варианта ЛБА.

Легкобронированный автомобиль МЗКТ-490100 капотной компоновки с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту класса Бр 4. Бронемашина способна перевозить до 10 человек личного состава.

Автомобиль оснащён автоматической трансмиссией собственного производства, которая значительно улучшает эксплуатационные качества машины. Длинноходовая независимая пружинная подвеска колес заметно повышает плавность хода и скорость движения бронимашины в сложных дорожных условиях. Максимальная скорость МЗКТ-490100 составляет 120 км/ч. МЗКТ-490100 оборудован бортовой информационно-управляющей системой, которая позволяет вести оперативный контроль состояния узлов и систем шасси для предупреждения их отказов в работе и аварийных ситуаций. В базовое исполнение ЛБА входит целый комплекс необходимого оборудования: фильтровентиляционная установка, предпусковой подогреватель-отопитель независимого действия, автономные двухзонные системы отопления и охлаждения обитаемого отсека, система дымоудаления, энергопоглощающие сидения десантного отсека, ограничители радиального давления для езды на поврежденных шинах, система центральной накачки шин, электрообогреваемые передние ветровые и боковые бронестекла и зеркала заднего вида.

Успешно выполняются работы по созданию бронированных транспортных средств в ОАО «140 ремонтный завод». В 2016 году разработано и в марте 2017 года успешно выдержало государственные

испытания бронированное транспортное средство «Кайман», которое в мае 2017 года принято на вооружение белорусской армии.

Полный привод с колесной формулой 4х4, высокий крутящий момент двигателя, независимая торсионно-рычажная подвеска и централизованная система подкачки шин позволяют уверенно передвигаться по сильно пересеченной местности. Скорость движения «Каймана» по шоссе составляет 110 км/ч. Машина оснащена водоходным движителем и способна с ходу, без дополнительной подготовки, преодолевать глубокие водные преграды со скоростью до 8 км/ч.

В лобовой части броневая защита «Каймана» выше, чем у БТР-80. Предусмотрена у «Каймана» и противоминная защита — днище выполнено частично V-образным, листы пола под сиденьями десанта и экипажа также изготовлены из броневой стали. Дополнительной защитой экипажа служат противоосколочные маты, изготовленные из баллистической ткани.

Система охлаждения позволяет эксплуатировать машину при температуре окружающей среды до +50°С. Современные приборы и датчики белорусского производства позволяют контролировать параметры всех систем обеспечения работы дизельного двигателя. Отечественные оборонщики добились определенных успехов и в разработке и производстве цифровых радиорелейных станций, отличающихся высокой помехоустойчивостью и большой скоростью передачи речи и данных. Одна такая радиорелейная станция Р-434МТ «Цитрус», разработанная в ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», на опорном узле связи позволяет заменить до 11 аппаратных связи старого парка и уменьшить численность обслуживающего личного состава в 5–6 раз, а примененные в ней перспективные телекоммуникационные технологии и современная элементная база позволили реализовать как функции коммутации каналов, так и функции коммутации пакетов для представления перспективных услуг связи «Triple Play». Радиорелейная станция Р-434МТ «Цитрус» также впервые принимает участие в военном параде. В составе механизированной колонны впервые пройдут на параде и грузовые автомобили МЗКТ-500200, которые состоят на вооружении артиллерийских подразделений.

Полноприводное шасси 4х4 МЗКТ-500200 разработано и производится в ОАО «Минский завод колесных тягачей». Шасси предназначено для оперативной доставки личного состава или грузов общей массой до трех тонн по всем типам дорог и разведанной местности. МЗКТ-500200 оснащен независимой подвеской и мощным современным двигателем ЯМЗ-53452 мощностью 215 л.с.

В настоящее время автомобиль серийно поставляется в Государственный пограничный комитет и Вооруженные силы Беларуси. В параде также примут участие и четыре специальных автопоезда большой грузоподъемности, предназначенные для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов в составе автопоезда полной массой до 130 т.

Седельный тягач МЗКТ-742960 с колесной формулой 8х8 успешно прошел испытания с полуприцепом МЗКТ-820400. Усовершенствованный автомобиль-внедорожник получил модернизированную каркасно-панельную кабину собственного производства. Двухрядная кабина оборудована двумя спальными местами, системой отопления, кондиционером и позволяет с комфортом и безопасностью размещать бригаду из 7 человек. Важным ее преимуществом является возможность оборудования защитными бронепластинами. Седельный тягач МЗКТ-742960 комплектуется 544-сильным турбодизелем Deutz BF 8M1015C (V8), который отличается высоким крутящим моментом 2300 Нм. За лёгкость управления при перевозке сверхтяжёлых грузов отвечает полностью автоматическая трансмиссия ALLISON 4500, а система блокировки межколёсных и межосевых дифференциалов гарантирует надёжность работы в условиях полного бездорожья.

В военном параде примут участие более 4000 военнослужащих и около 220 единиц боевой техники.