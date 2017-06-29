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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КУПЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БИЛЕТОВ ЗАРАБОТАЛ НА ВОКЗАЛЕ СТАНЦИИ МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ
15:33 29.06.2017

На вокзале станции Минск-Пассажирский в кассовом зале около билетной кассы № 1 начал работать терминал самообслуживания, предназначенный для выдачи проездных документов, ранее оплаченных через интернет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, для того, чтобы получить билет, пассажиру необходимо ввести 14-значный номер заказа и номер удостоверяющего личность документа, указанного при онлайн-покупке.

Новая услуга в первую очередь предназначена для удобства тех, кто оформил проездной документ через Интернет без электронной регистрации. Пассажиры, воспользовавшиеся электронной регистрацией, но желающие оформить свои билеты на бланках, также могут распечатать их через терминал, однако сделать это будет необходимо не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута следования.

С начала года на сайте Белорусской железной дороги poezd.rw.by было оформлено более 976 тыс. проездных документов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Надо отметить, что в прошлом году миллионный интернет-пассажир был зафиксирован на Белорусской железной дороге в августе месяце. С учетом роста спроса продажи билетов через Интернет ожидается, что в этом году миллионный рубеж будет достигнут уже в начале июля.

Увеличению продажи проездных документов через интернет способствует проводимая Белорусской железной дорогой работа по совершенствованию системы продажи.
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