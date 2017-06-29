Изменяется режим работы столичного городского пассажирского транспорта на 2-3 июля в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», запланированы следующие изменения:

2 июля:

В связи с проведением праздничных мероприятий будет увеличено количество подвижного состава в период с 11.00 до 23.00 на автобусных маршрутах №1, 73, 100;

В связи с проведением общереспубликанской акции «Дзень вышыванкі» и закрытием движения всех видов транспорта по просп. Победителей на участке от ул. Немига до просп. Машерова с 13.00 до 14.00 будут внесены изменения в трассы движения следующих автобусных маршрутов с выполнением всех остановочных пунктов на объездных участках:

№1, 69, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обоих направлениях;

№73, 1073-ТК по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей в обратном направлении;

№91 по просп. Победителей, просп. Машерова ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях;

№163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении.

3 июля: :

В связи с проведением городского спортивного праздника по лыжероллерам «Радость рассвета» на площадке перед МКРСК «Чижовка-Арена» и ограничением движения всех видов транспорта по нечетной стороне ул. Ташкентской в период с 05:30 до окончания мероприятий (ориентировочно в 11.00) будут внесены следующие изменения в работу городского пассажирского транспорта:

движение троллейбусного маршрута №16 со стороны ж/д вокзала организуется до р/к «Ст.м. Могилевская» со следованием просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях;

движение троллейбусного маршрута №49 со стороны р/к «Кошевого» организуется до р/к «Ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина в обоих направлениях;

движение троллейбусного маршрута №92 со стороны ДС «Карастояновой» организуется до р/к «Ст.м. Могилевская» со следованием по ул. Радиальная, ул. Ваупшасова, ул. Ванеева, просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях;

организуется работа временного автобусного маршрута №926 «ДС «Чижовка-1 – ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях;

организуется работа временного автобусного маршрута №917 «ДС Чижовка-6 – ст.м. Автозаводская» со следованием по ул. Голодеда, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях.

Организуется работа в период с 5.00 следующих городских маршрутов:

автобусных №1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 133, 147, 149, 153, 159, 163, 905, 921, 926;

троллейбусных №3, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 25, 33, 39, 51, 53, 62, 64, 68, 77;

трамвайного №6;

организуется работа до 3.00 4 июля (последние прибытия на конечные пункты) следующих городских маршрутов:

автобусных №1, 9д, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 38, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 59, 69, 73, 74С, 85С, 86, 90, 91, 95, 100, 102, 103, 104, 112С, 113А, 127, 147, 149, 153Д, 159, 163, 921;

троллейбусных №3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 25, 33, 51, 53, 62, 64, 68, 77;

трамвайных №3, 11;

в период с 7.00 до 20.00 будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №1, 24, 38, 73, 100 и троллейбусном маршруте № 53.

Работа Минского метрополитена будет организована следующим образом:

открытие в 5.00;

с 7.00 до 14.00 – интервал 3 минуты;

с 14.00 до 18.00 – интервал 5 минут;

с 18.00 до 1.00 4 июля – интервал 3 минуты;

закрытие станций для входа пассажиров в 2.00 4 июля;

начало работы 4 июля в 5.30.

В связи с проведением парада войск Минского гарнизона по просп. Машерова (район обелиска «Минск – город-герой»), концертной программы и праздничного салюта 3 июля будут предусмотрены изменения трасс следующих городских маршрутов с выполнением всех остановочных пунктов на объездных участках:

в период с 5.00 до окончания парада (ориентировочно до 12.00):

троллейбусов №12, 40 со стороны ул. Немига по ул. М. Богдановича, ул. Орловская, ул. Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях;

автобусов №18, 26, по ул. Захарова, ул. Киселева, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, Червякова в прямом направлении; по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова в обратном направлении;

автобуса №19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении;

автобуса №24, 1024-ТК по ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева в прямом направлении; по ул. Л.Беды, ул. Сурганова, ул. М. Богдановича, ул. Немига в обратном направлении;

автобусов №29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

автобус №901 со стороны ул. Первомайской до р/к «З. Бядули», со стороны Комаровского рынка отменяется;

автобус №929 по ул. Сурганова, ул. М. Богдановича, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Немига, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева в обратном направлении;

отменяется трамвайное движение на участках от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З. Бядули. Взамен организовывается работу временного автобусного маршрута №905 «ДС Озеро – ДС Карбышева» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях;

отменяется работа троллейбусного маршрута №22.

В остальных случаях на время движения колонны по маршруту просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова работа маршрутов будет приостанавливаться.

На период закрытия просп. Победителей:

с 8.00 до 12.00:

№39 со стороны просп. Жукова до р/к «Берута» в обоих направлениях;

№77 со стороны ул. Притыцкого до р/к «Берута» в обоих направлениях;

№163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении;

С 8.00 до 10.00:

№1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

№69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Пушкина в обоих направлениях;

№73 по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении;

№91 по ул. М. Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

с 10.00 до 12.00:

№1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

№69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина в обоих направлениях;

№73 по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении;

№91 по ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

с 16.00 до 3.00 4 июля:

№1, 119С, 1056-ТК по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в обоих направлениях;

№69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Пушкина в обоих направлениях;

№73 по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении;

№91 по ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в обоих направлениях;

№163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении.

На период закрытия просп. Машерова на участке от ул. Даумана до просп. Победителей с 12.00 до 3.00 4 июля:

№29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова в обоих направлениях.

В целях обеспечения перевозки пассажиров после окончания праздничного салюта и концертной программы в районе остановочных пунктов «ст.м. Немига», «Гвардейская», «Гостиница «Юбилейная» и «Театральная» будет задействован резервный подвижной состав.