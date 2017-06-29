Участники молодежного профсоюзного образовательного форума "ТЕМП-2017" 28 июня посетили Парк высоких технологий (ПВТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, целью визита стало ознакомление с деятельностью ПВТ и изучение социальной политики компаний-резидентов Парка.

Заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич рассказал гостям об истории Парка высоких технологий, достижениях и возможностях компаний-резидентов, а затем ответил на вопросы. Участники форума также изучили особенности работы бизнес-инкубатора ПВТ.

В завершающей части визита представители компаний-резидентов ПВТ Exadel, EPAM и IBA IT Park провели для гостей экскурсии, в ходе которых продемонстрировали свои решения в сфере информационных технологий, рассказали, как проходят собеседования для приема на работу в ИТ-компании, а также ответили на все интересующие участников форума вопросы.

В международном молодежном профсоюзном образовательном форуме "ТЕМП-2017. Трудом Едина Молодежь Профсоюзов" приняли участие более 200 молодых профсоюзных активистов из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Кипра, Литвы, Латвии, Малайзии, России, Таджикистана, Туниса, Турции, Украины. Форум стал самой большой международной молодежной дискуссионной площадкой Беларуси для молодежи, государственных структур и бизнеса.