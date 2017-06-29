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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 29 ИЮНЯ ПРОВОДИТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» С НАСЕЛЕНИЕМ
14:22 29.06.2017
Председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко 29 июня проводит «прямую телефонную линию» с населением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, «прямая телефонная линия» по вопросам социально-экономического развития Брестской области пройдет с 16.00 до 18.00.
Телефон «прямой линии» в Бресте: 8 (0162) 21-65-71.
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