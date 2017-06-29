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ЭКОНОМИКА РБ
КЛИМОВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ ЗАПЛАТИТ 1150 РУБЛЕЙ ШТРАФА ЗА НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА
13:55 29.06.2017
На территории Савиничского лесничества Климовичского лесхоза госинспекторы Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили рубку в сосновом насаждении, пишут «Могилевские ведомости».
При проверке законности ее проведения инспекторы установили, что 738 деревьев на этом участке были спилены на 11 лет раньше положенного срока (до достижения ими 80-летнего возраста).
«За нерациональное использование лесного фонда и незаконное изъятие деревьев лесхоз уже выплатил 10 тысяч рублей, еще придется возместить около 25 тысяч рублей ущерба и 1150 рублей штрафа», - сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
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