Ко Дню Республики торговые объекты столицы предоставят праздничные скидки, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила главный специалист отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Татьяна Курило, ООО «Торговый дом «На Немиге» с 25 июня по 3 июля предоставляет скидки 10% на продовольственные товары и 25% на непродовольственные товары.

В июле в магазинах торговой сети «ТЦ Радзивиловский» возрастет число акционных товаров до 150 наименований.

В ОАО «ЦУМ Минск» с 1 по 3 июля скидки составят до 30% на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей; до 30% на обувь летнего ассортимента «Марко», «Аладен» и импортную; 20% на чемоданы торговой марки «Пасо», «Глобротер», «Белуджио»; 25% на настенные часы и будильники ООО «ОПП Часпром».

29 июня ОАО «ГУМ» предоставит скидку 20% на все непродовольственные товары. Предусмотрены и другие праздничные акции со снижением цен до 50%.

В ТКУП «Универмаг Беларусь» 1, 2 и 3 июля держателей дисконтных карт ждет скидка 22% на непродовольственные товары. Также запланированы распродажи со скидками до 30% на товары отдельных производителей.