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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАРАСТИЛИ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА В РОССИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%
13:10 29.06.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за четыре месяца нарастили объемы экспорта в Россию на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рынок России остается основным для предприятий концерна. В общем объеме экспорта за январь-апрель 2017 года поставки продукции в эту страну составили 38,6% (68,2% от объема экспорта в страны СНГ).
Предприятия концерна сотрудничают с 70 регионами России. За четыре месяца текущего года в них поставлено продукции на 45,5 млн долларов США.
Наибольший объем экспорта приходится на Москву и Московскую область – 11,3 млн долларов, а также Калужскую область – 4,8 млн долларов, Брянскую – 3,3 млн долларов, Санкт-Петербург – 2,5 млн долларов и Смоленскую, Ростовскую области и Краснодарский край – по 2,2 млн долларов соответственно.
В географии поставок есть и достаточно отдаленные от Беларуси регионы России: Якутия, Бурятия, Коми, Тюмень, Хабаровск и другие.
Среди основных видов продукции, экспортируемой в Россию, мебель – 46,4% от общего объема экспорта (21,2 млн долларов), древесные плиты (ДСП и ДВП) – 23% (10,5 млн долларов), а также бумага и картон – 15,6% (7,1 млн долларов). Поставляются также обои, фанера, двери, окна, деревянные изделия, пиломатериалы, спички, тара и прочее.
Россия также является стратегическим партнером для предприятий «Беллесбумпром» в части поставок сырья, материалов и комплектующих, не производимых в Беларуси. Это различные виды химических составов, клеев, пленок, фурнитура, определенные виды бумаги, целлюлоза и оборудование.
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