По результатам первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары в мае рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил 24%.

Как сообщает портал ФПБ, представители Федерации профсоюзов во всех регионах проверили цены на продукты питания, включающие 43 наименования, в заранее выбранных магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, а также торговых объектах государственной собственности (всего более 100 торговых объектов).

Результаты первого этапа мониторинга выявили ряд вопросов, требующих детальной проработки с участием социальных партнеров. Так, среднемесячная заработная плата, полученная в мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,4%, а индекс цен на продукты питания в целом увеличился на 8,2%. Однако рост цен на продукты питания из потребительской корзины по результатом мониторинга составил порядка 24%. Это связано с тем, что наблюдается значительный рост цен на те продукты питания, которые в структуре потребления занимают наибольший объем (мясо, рыба, молочные продукты).

При этом мониторинг выявил значительные различия стоимости набора продуктов из потребительской корзины в зависимости от регионов.

Все выявленные в ходе мониторинга вопросы были обозначены перед МАРТ. Федерация профсоюзов Беларуси в дальнейшем продолжит совместную работу с МАРТ по недопущению необоснованного роста цен и решению выявленных народным контролем проблемных вопросов.

Напомним, инициатива о проведении народного контроля над ценами была озвучена на встрече председателем ФПБ с Александром Лукашенко, который поддержал ее.

В Федерации профсоюзов была создана рабочая группа по мониторингу цен. В ее состав вошли представители социально-экономических отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов, кроме того, к данной работе были привлечены и отраслевые профсоюзы. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен.

На первом этапе основное внимание рабочей группы ФПБ было сосредоточено на анализе цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину.

Потребительская корзина – это список вещей и услуг первой необходимости, утверждаемый законодательством на установленный отрезок времени. При составлении потребительской корзины первоочередно учитываются такие категории, как продукты питания, предметы гардероба, медицинские препараты, а также оплата транспортных услуг, ЖКХ и некоторых другие виды расходов.