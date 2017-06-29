ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В МАЕ СОСТАВИЛ 24% – МОНИТОРИНГ ФПБ
12:56 29.06.2017

По результатам первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары в мае рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил 24%.

Как сообщает портал ФПБ, представители Федерации профсоюзов во всех регионах проверили цены на продукты питания, включающие 43 наименования, в заранее выбранных магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, а также торговых объектах государственной собственности (всего более 100 торговых объектов).

Результаты первого этапа мониторинга выявили ряд вопросов, требующих детальной проработки с участием социальных партнеров. Так, среднемесячная заработная плата, полученная в мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,4%, а индекс цен на продукты питания в целом увеличился на 8,2%. Однако рост цен на продукты питания из потребительской корзины по результатом мониторинга составил порядка 24%. Это связано с тем, что наблюдается значительный рост цен на те продукты питания, которые в структуре потребления занимают наибольший объем (мясо, рыба, молочные продукты).

При этом мониторинг выявил значительные различия стоимости набора продуктов из потребительской корзины в зависимости от регионов.

Все выявленные в ходе мониторинга вопросы были обозначены перед МАРТ. Федерация профсоюзов Беларуси в дальнейшем продолжит совместную работу с МАРТ по недопущению необоснованного роста цен и решению выявленных народным контролем проблемных вопросов.

Напомним, инициатива о проведении народного контроля над ценами была озвучена на встрече председателем ФПБ с Александром Лукашенко, который поддержал ее.

В Федерации профсоюзов была создана рабочая группа по мониторингу цен. В ее состав вошли представители социально-экономических отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов, кроме того, к данной работе были привлечены и отраслевые профсоюзы. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен.

На первом этапе основное внимание рабочей группы ФПБ было сосредоточено на анализе цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину.

Потребительская корзина – это список вещей и услуг первой необходимости, утверждаемый законодательством на установленный отрезок времени. При составлении потребительской корзины первоочередно учитываются такие категории, как продукты питания, предметы гардероба, медицинские препараты, а также оплата транспортных услуг, ЖКХ и некоторых другие виды расходов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2088 +0.0101
USD 1.9336 -0.0007
RUB 3.2737 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1940 2.0020
USD 1.9300 1.9330
RUB 3.2500 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1350 1.1400
EUR/RUB 67.2000 67.8600
USD/RUB 59.2000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте