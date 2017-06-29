За хищения товарно-материальных ценностей на промышленном предприятии задержаны два работника и неработающий минчанин, пишет агентство «Минск-Новости».

«Преступная группа в составе двух работников субъекта хозяйствования, а также неработающего жителя столицы, задачей которого был сбыт похищенного, занималась кражами медных слитков, использовавшихся в литейном производстве. Слитки вывозились за пределы предприятия на служебном транспорте, оборудованном тайником. Последний вмещал до тонны дорогостоящего металла», - рассказали в управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.

В день задержания злоумышленники планировали осуществить несколько вывозов, однако им помешали оперативники. Правоохранители сначала узнали место хранения краденого, а уже через несколько часов задержали подозреваемых при разгрузке второй партии. Общий объем похищенного в тот день составил 1,5 т цветного металла. Также было обнаружено 900 кг меди, похищенной ранее. Общая сумма предотвращенного имущественного вреда промышленному предприятию составила 33 000 рублей.

В отношении работников предприятия и неработающего жителя столицы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 («Кража») УК Республики Беларусь. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.