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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ СВИНИНЫ ИЗ ЧЕХИИ И МЯСА ПТИЦЫ ИЗ КИТАЯ
12:22 29.06.2017

Беларусь с 29 июня временно ограничила ввоз свинины из Злинского края Чехии.

«По информации Международного эпизоотического бюро 27.06.2017 г. на территории Злинского края Чехии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с вышеизложенным с 29.06.2017 г. вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Чехии живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения также распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку и изготовленных из свиноводческого сырья, происходящего из Чехии.

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Кроме того, временно ограничивается ввоз мяса птицы из провинции Хэйлунцзян Китая.

«По информации Международного эпизоотического бюро на территории провинции Хэйлунцзян Китая зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 29 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Хэйлунцзян Китая живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Хэйлунцзян Китая вышеуказанных товаров.
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