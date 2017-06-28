IX Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» пройдет в Бобруйске 30 июня – 1 июля.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, уже зарегистрировалось более 400 участников. География форума обширна: будут представлены страны как ближнего, так и дальнего зарубежья – Россия, Азербайджан, Грузия, Молдова, Польша, Болгария, Словакия, США, Великобритания, Танзания и др.

В ходе пленарного заседания, которое состоится 30 июня в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича», предполагается подписание 10 договоров, протоколов о намерениях и соглашений.

К примеру, в развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего VIII форума (4-5 ноября 2016 год), будет заключен инвестиционный договор между Беларусью и ООО «Прогрессив Проект» о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта общественного питания в районе пересечения проспекта Пушкинского и улицы Островского в Могилеве с системой автораздачи и благоустройством прилегающей территории. Также будет подписано соглашение о расширении сети общественного питания под брендом «Бургер Кинг» в областном центре и Бобруйске.

Во время форума откроется выставка организаций-производителей Могилевской области.

Кроме того, будут проводиться следующие секции: «Инновации: от науки к производству», «Развитие сферы туризма и культуры», «Свободная экономическая зона «Могилев».

На секции «Инновации: от науки к производству» участникам форума представится возможность непосредственно ознакомиться с выставкой инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, и инновационной продукции по приоритетным направлениям развития области. В работе секции примут участие представители Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского инновационного фонда, ряда организаций и высших учебных заведений. Организатором научно-практической конференции и выставки инновационных проектов и разработок выступает РУП «Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера технологий».

На секции «Свободная экономическая зона «Могилев» участники ознакомятся с результатами успешной реализации на ОАО «Белшина» инвестиционных проектов, состоятся презентации СЭЗ «Могилев» и ее потенциала в части развития деревообрабатывающей промышленности, а также проекта создания промышленно-логистического центра. Будут рассмотрены перспективы развития резидентов свободной экономической зоны.

Бобруйск в этом году является культурной столицей Беларуси. И акцент форума сделан не только на промышленный сектор, но и на демонстрацию туристического и культурного потенциала Могилевской области. Во время секции «Развитие сферы туризма и культуры», организованной в форме туристического воркшопа на тему: «Сезон 2017. Проблемы. Перспективы. Решения», пройдет выставка туристического потенциала Могилевской области. В рамках воркшопа состоятся «круглые столы» и эксклюзивные практические семинары по актуальным вопросам взаимодействия участников туристического рынка. Мероприятие подобного формата рассчитано исключительно на плодотворную работу профессионалов туристической отрасли. Планируется участие порядка 40 представителей туристических компаний и других заинтересованных из Беларуси, России, Польши, которые обсудят вопросы, связанные с развитием туристического потенциала Бобруйского региона.

Частью форума станет региональная белорусско-китайская встреча в Могилеве. Областной центр посетит делегация города Чанша (провинция Хунань, Китай). Ее возглавит заместитель председателя партийного комитета Сюй Хунъюань. Основная цель визита – установление сотрудничества в социальной сфере, экономике, торговле, строительстве и поздравление города на Днепре с 750-летием. По итогам встречи предполагается подписание протокола о намерениях по установлению дружественных связей и Соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве между Могилевом и Чанша.

Генеральными партнерами форума выступят 26 предприятий и организаций.