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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ МИНГОРИСПОЛКОМА ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТ
11:25 29.06.2017
Конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома в 2018 году объявили в столице, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Мингорисполкоме, заявки принимаются с 4 июля по 4 августа 2017 года включительно.
Порядок и условия проведения конкурса размещены на сайте kemgik.by.
Желающие принять участие могут обращаться по адресу: Минск, пр. Победителей, 5, 3-й этаж, телефоны: 8 (017) 327-79-49, 327-76-27.
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