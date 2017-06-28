ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ МИНГОРИСПОЛКОМА ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ РАБОТ

11:25 29.06.2017 Конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома в 2018 году объявили в столице, пишет агентство «Минск-Новости». Как сообщили в Мингорисполкоме, заявки принимаются с 4 июля по 4 августа 2017 года включительно. Порядок и условия проведения конкурса размещены на сайте kemgik.by. Желающие принять участие могут обращаться по адресу: Минск, пр. Победителей, 5, 3-й этаж, телефоны: 8 (017) 327-79-49, 327-76-27.