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ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ 28 ПОБЕДИТЕЛЯМ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ
10:49 29.06.2017
Утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение 28 июня подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии назначены 28 победителям международных и республиканских музыкальных и художественных конкурсов, 10 молодым активным участникам художественно-творческих мероприятий выделена материальная помощь.
Представителям молодежи и коллективам художественного творчества – победителям международных и республиканских конкурсов присуждены 67 премий.
Четырем учреждениям образования для внедрения современных интерактивных технологий в образовательную, творческую и выставочную деятельность, а также ЗАО «Второй национальный телеканал» для проведения конкурса «Талент краіны» выделены гранты.
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