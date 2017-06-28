ЭКОНОМИКА РБ

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕНЫ 28 ПОБЕДИТЕЛЯМ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ

10:49 29.06.2017 Утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение 28 июня подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стипендии назначены 28 победителям международных и республиканских музыкальных и художественных конкурсов, 10 молодым активным участникам художественно-творческих мероприятий выделена материальная помощь. Представителям молодежи и коллективам художественного творчества – победителям международных и республиканских конкурсов присуждены 67 премий. Четырем учреждениям образования для внедрения современных интерактивных технологий в образовательную, творческую и выставочную деятельность, а также ЗАО «Второй национальный телеканал» для проведения конкурса «Талент краіны» выделены гранты.