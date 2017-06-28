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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ МСТИСЛАВЛЯ
09:45 29.06.2017

Кричевским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты хищения денежных средств на государственном строительном предприятии Мстиславля.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, главный бухгалтер совместно с ведущим бухгалтером предприятия за его счет приобрели для личного потребления 2 шкафа-купе и набор кухонной мебели стоимостью 30 тыс. рублей.

По материалам финансовой милиции в отношении обоих Мстиславским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых лиц, которые в ходе предварительного расследования полностью признали свою вину и выразили готовность оказывать содействие следствию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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