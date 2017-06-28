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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МГЖХ 29 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
09:35 29.06.2017
Прямая линия главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игоря Гончарика пройдет 29 июня.
Как сообщили в пресс-службе Мингорисполкома, с 10:00 до 12:00 по телефону 327-62-85 можно задать вопросы по капитальному ремонту жилфонда, содержания лифтового хозяйства, энергосбережения, а также по другим темам, связанным с содержанием многоквартирных жилых домов столицы.
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