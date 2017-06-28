Прямая линия главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игоря Гончарика пройдет 29 июня.

Как сообщили в пресс-службе Мингорисполкома, с 10:00 до 12:00 по телефону 327-62-85 можно задать вопросы по капитальному ремонту жилфонда, содержания лифтового хозяйства, энергосбережения, а также по другим темам, связанным с содержанием многоквартирных жилых домов столицы.