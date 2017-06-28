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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:17 29.06.2017
Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно постановлению Совета министров № 484 от 27 июня 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $80,0 до $80,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повышена с $44,0 до $44,4 за 1 т, на товарные бензины - с $24,0 до $24,2 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за 1 т (была $24,0). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были снижены.
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