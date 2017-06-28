ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ БГУ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА IV ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
18:33 28.06.2017

Научно–технические разработки БГУ будут представлены на IV Форуме регионов Беларуси и России, которое откроется 29 июня в Центральном выставочном комплексе (Москва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, инновационная продукция комплекса БГУ представлена в четырех разделах: передовые разработки высокого уровня, высокие технологии в здравоохранении, космические технологии и биотехнологии. В частности, здесь будет представлена компьютеризированная медицинская установка для проведения сеансов общей гипертермии «Птичь-М». Оборудование предназначено для многокомпонентного лечения распространенных и генерализованных форм злокачественных опухолей путем проведения сеансов общей гипертермии пациента.

Отметим, инновационная разработка БГУ уже внесена в Реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Беларуси. После включения в медицинский государственный кадастр «Птичь-М» согласно действующему законодательству может применяться не только в белорусских учреждениях здравоохранения, но и в странах Евразийского экономического союза. Что же касается близкой перспективы, то регистрация в Реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения даст возможность оснастить многие белорусские клинические больницы и научно-практичные центры, в которых лечат онкобольных. В дальнейшем – продвигать в медицинские учреждения стран ЕАЭС.

В настоящее время «Птичь-М» успешно эксплуатируется пока только в единственном учреждении нашей страны – Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Авторами разработки являются заведующий научно-исследовательской лаборатории информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Игорь Стецко и ведущий научный сотрудник Сергей Семенович.

Как отмечают специалисты, компьютеризированная медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» дорогостоящая, но в сравнении с ценами существующих аппаратов производства США, она ниже на несколько порядков.

Планируется, что на специальном стенде будут представлены белорусские экспонаты и разработки, обладающие высоким спросом на рынке России и экспортным потенциалом. Кроме того, во время работы секционных заседаний состоится презентация инновационных предложений и наработок, над которыми трудятся ученые комплекса БГУ. Среди них: результативные исследования совместных белорусско-российских проектов, новейших разработок по следующим направлениям: космос, электроника и радиоэлектроника, медицина и здравоохранение, новые технологии и материалы, инженерия поверхностей, приборы и оборудование, а также инновации в сфере образования, современных учебно-методических комплексов, новейших информационных технологий и электронных образовательных ресурсов.

В рамках форума состоится заседание Межпарламентской комиссии двух стран по межрегиональному сотрудничеству, 6 секционных заседаний, а также знакомство участников с организацией работы в технополисе «Москва» и технопарков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1987 +0.0448
USD 1.9343 +0.0094
RUB 3.2485 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1930 2.0000
USD 1.9330 1.9370
RUB 3.2500 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1380
EUR/RUB 67.2000 67.9000
USD/RUB 59.4000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте