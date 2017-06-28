Научно–технические разработки БГУ будут представлены на IV Форуме регионов Беларуси и России, которое откроется 29 июня в Центральном выставочном комплексе (Москва).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, инновационная продукция комплекса БГУ представлена в четырех разделах: передовые разработки высокого уровня, высокие технологии в здравоохранении, космические технологии и биотехнологии. В частности, здесь будет представлена компьютеризированная медицинская установка для проведения сеансов общей гипертермии «Птичь-М». Оборудование предназначено для многокомпонентного лечения распространенных и генерализованных форм злокачественных опухолей путем проведения сеансов общей гипертермии пациента.

Отметим, инновационная разработка БГУ уже внесена в Реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Беларуси. После включения в медицинский государственный кадастр «Птичь-М» согласно действующему законодательству может применяться не только в белорусских учреждениях здравоохранения, но и в странах Евразийского экономического союза. Что же касается близкой перспективы, то регистрация в Реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения даст возможность оснастить многие белорусские клинические больницы и научно-практичные центры, в которых лечат онкобольных. В дальнейшем – продвигать в медицинские учреждения стран ЕАЭС.

В настоящее время «Птичь-М» успешно эксплуатируется пока только в единственном учреждении нашей страны – Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Авторами разработки являются заведующий научно-исследовательской лаборатории информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Игорь Стецко и ведущий научный сотрудник Сергей Семенович.

Как отмечают специалисты, компьютеризированная медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» дорогостоящая, но в сравнении с ценами существующих аппаратов производства США, она ниже на несколько порядков.

Планируется, что на специальном стенде будут представлены белорусские экспонаты и разработки, обладающие высоким спросом на рынке России и экспортным потенциалом. Кроме того, во время работы секционных заседаний состоится презентация инновационных предложений и наработок, над которыми трудятся ученые комплекса БГУ. Среди них: результативные исследования совместных белорусско-российских проектов, новейших разработок по следующим направлениям: космос, электроника и радиоэлектроника, медицина и здравоохранение, новые технологии и материалы, инженерия поверхностей, приборы и оборудование, а также инновации в сфере образования, современных учебно-методических комплексов, новейших информационных технологий и электронных образовательных ресурсов.

В рамках форума состоится заседание Межпарламентской комиссии двух стран по межрегиональному сотрудничеству, 6 секционных заседаний, а также знакомство участников с организацией работы в технополисе «Москва» и технопарков.