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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ПЕРЕРАСХОДОВАЛИ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
18:02 28.06.2017

По итогам работы за 1 квартал 2017 года по 6 предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области допущен перерасход котельно-печного топлива и электрической энергии, относительно ранее утвержденных в установленном порядке норм их расхода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективаности, на Кричевском УКПП «Коммунальник» частично отсутствуют нормы расхода тепловой и электрической энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и освещения объектов предприятия.

Превышение норм:

котельно-печного топлива всего 168,4 т у.т., из них: 10 т у.т. на котельных УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района, 24,4 т у.т. на котельных Славгородского УКП «Жилкомхоз», 134 т у.т. на котельных Шкловского УКП «Жилкомхоз»;

электрической энергии всего 435,6 тыс. кВт×ч., из них: 182,5 тыс. кВт×ч – Славгородское УКП «Жилкомхоз», 57 тыс. кВт×ч – УКПП «Чериковский жилкомхоз», 81 тыс. кВт×ч – Шкловское УКП «Жилкомхоз», 8,1 тыс. кВт×ч – Кировское УКП «Жилкомхоз», 107 тыс. кВт×ч – Кричевский УКП «Водоканал». Электроэнергия предприятиями была перерасходована в основном на подъем и подачу воды в сеть, а также на перекачку и очистку стоков.

Несоблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов является нарушением законодательства, поэтому вышеназванные предприятия будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 20.1 КоАП Беларуси.
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