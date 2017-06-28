ЭКОНОМИКА РБ

В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК 29 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЧАС ПАССАЖИРА»

17:49 28.06.2017 Минский ОВД на воздушном транспорте 29 июня проведет на территории РУП «Национальный аэропорт Минск» акцию «Час пассажира». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, в рамках акции любой желающий из числа пассажиров, а также гостей аэропорта с 10.00 до 11.00 сможет узнать у сотрудников милиции об основных требованиях к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта, о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте.