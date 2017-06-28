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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЖИМ РАБОТЫ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 1-3 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ
16:41 28.06.2017
Изменяется режим работы Минского метрополитена 1-3 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГП «Минский метрополитен», 1 июля движение электропоездов по обеим линиям метрополитена будет организовано графиком субботних, а 2 июля — графиком воскресных дней.
3 июля, в день проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, график работы столичного метрополитена будет несколько изменен.
В этот день Минский метрополитен начнет работу в 5 часов утра и завершит в 2.30 ночи 4 июля.
Интервалы движения поездов по обеим линиям также претерпят изменения. Так, с 5 утра поезда пойдут с нарастающим уменьшением интервалов от 9 до 6 минут, и уже с 7.00 до 14.00 интервал составит 3 минуты, с 14.00 до 18.00 —увеличится до 5 минут. Затем, с 18 часов до часа ночи интервал движения «вернется» к 3 минутам.
На вход пассажиров станции метрополитена закроются в 2 часа ночи.
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