Белорусский государственный университет впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых рейтингов – Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU-2017 года по физике и занял место в группе 401-500.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, ранее ни один белорусский университет не входил в число университетов, ранжируемых Шанхайским рейтингом.

Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU содержит оценки университетов по 52 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. Всего в исследовании были оценены более четырех тысяч университетов. В финальную часть рейтинга вошли 1409 университетов, в том числе 12 российских и один белорусский.

Среди российских вузов в рейтинге – Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. Самого высокого результата среди российских вузов достиг МГУ им. Ломоносова, занявший 43-е место в рейтинге по физике.

Белорусский государственный университет показывает высокие позиции и в других известных мировых рейтингах (QS, THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и проч.), стабильно попадая в 2% лучших университетов мира.