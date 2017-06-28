ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ШАНХАЙСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ ARWU-2017 ГОДА ПО ФИЗИКЕ
16:24 28.06.2017

Белорусский государственный университет впервые вошел в старейший и один из самых престижных мировых рейтингов – Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU-2017 года по физике и занял место в группе 401-500.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, ранее ни один белорусский университет не входил в число университетов, ранжируемых Шанхайским рейтингом.

Шанхайский предметный рейтинг университетов ARWU содержит оценки университетов по 52 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. Всего в исследовании были оценены более четырех тысяч университетов. В финальную часть рейтинга вошли 1409 университетов, в том числе 12 российских и один белорусский.

Среди российских вузов в рейтинге – Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. Самого высокого результата среди российских вузов достиг МГУ им. Ломоносова, занявший 43-е место в рейтинге по физике.

Белорусский государственный университет показывает высокие позиции и в других известных мировых рейтингах (QS, THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и проч.), стабильно попадая в 2% лучших университетов мира.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1987 +0.0448
USD 1.9343 +0.0094
RUB 3.2485 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1930 2.0000
USD 1.9330 1.9370
RUB 3.2500 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1380
EUR/RUB 67.2000 67.9000
USD/RUB 59.4000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте