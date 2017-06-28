Министерство экономики совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках проекта «Содействие в проведении реформ, направленных на повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах Восточного партнерства» 27 июня провело семинар «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси: реализация запланированных мер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в работе семинара приняли участие представители республиканских органов государственного управления, научных учреждений, объединений предпринимателей и иных организаций, международные эксперты.

В рамках семинара состоялись две тематические сессии: «Стратегия МСП» и «Реализация политики в сфере МСП».

На первой сессии Минэкономики совместно с бизнес-союзами презентовало проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Также был представлен ряд намеченных мер, направленных на дальнейшую либерализацию хозяйственной деятельности и улучшение условий ведения бизнеса, повышение его вклада в формирование темпов экономического роста, обеспечение высокой эффективности функционирования белорусской экономики на основе максимального использования частной инициативы.

На второй сессии был представлен опыт разработки стратегии в Грузии и первые итоги ее реализации. Эксперты ОЭСР выступили с докладами «Аспекты международной политики в сфере МСП для политического руководства Беларуси» и «Подготовка практически реализуемых стратегий и планов действий в сфере МСП, и их осуществление».

Кроме того, были предложены дополнительные рекомендации по доработке проекта стратегии для Беларуси и целевые меры, способствующие эффективному проведению намеченных реформ.