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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЦЕ ОСТАВИТЬ МАШИНУ ВО ДВОРЕ С ПЛАТНОЙ ПАРКОВКОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА БЛИЖАЙШИХ ПАРКИНГАХ
15:47 28.06.2017

Оставить машину на первой платной парковке во дворе возле ж/д вокзала, которую планируют организовать уже в 2017 г., может оказаться значительно дороже, чем в паркинге, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич, при этом на въезде во двор будет размещена информация о стоимости услуги парковки, а также о том, где находится ближайший паркинг и сколько аналогичная услуга стоит там.

По мнению собеседницы, ценовая разница будет способствовать тому, чтобы любители оставить машину в чужом дворе все же ставили ее в паркинге.

«На въездах во двор будут установлены камеры, которые станут фиксировать все транспортные средства, заезжающие и выезжающие. Если не жильцы и их близкие родственники оставят машину во дворе, парковку придется оплатить по повышенному тарифу. Сейчас мы прорабатываем механизм взыскания средств с тех, кто не захочет платить добровольно, через суд», - сказала Г. Гилевич.

Она также добавила, что прорабатывается возможность перечисления части денежных средств, вырученных за парковку во дворе, на благоустройство этого двора.
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