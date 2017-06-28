ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛА СВОИ УСЛУГИ НА ВЫСТАВКЕ «СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР ГРОДНЕНЩИНЫ»
15:30 28.06.2017

Гродненский филиал РУП «Белтелеком» принял участие в седьмой региональной выставке-ярмарке «Северный вектор Гродненщины».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, связисты демонстрировали посетителям пакеты услуг «ЯСНА», услугу «Умный дом», цифровое интерактивное и эфирное телевидение ZALA, SMART ZALA. Специалисты компании рассказали о преимуществах технологии GPON, познакомили гостей выставки с дополнительными сервисами и услугами, которые предоставляет клиентам РУП «Белтелеком».

В выставке «Северный вектор Гродненщины» приняли участие более 40 промышленных и сельскохозяйственных организаций Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов, представители малого и среднего бизнеса и др. Мероприятие посетили представители посольств и консульств, делегации иностранных государств, представители министерств и ведомств Беларуси, Гродненского областного исполнительного комитета, районов области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1987 +0.0448
USD 1.9343 +0.0094
RUB 3.2485 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1930 2.0000
USD 1.9330 1.9370
RUB 3.2500 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1380
EUR/RUB 67.2000 67.9000
USD/RUB 59.4000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте