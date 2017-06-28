Гродненский филиал РУП «Белтелеком» принял участие в седьмой региональной выставке-ярмарке «Северный вектор Гродненщины».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, связисты демонстрировали посетителям пакеты услуг «ЯСНА», услугу «Умный дом», цифровое интерактивное и эфирное телевидение ZALA, SMART ZALA. Специалисты компании рассказали о преимуществах технологии GPON, познакомили гостей выставки с дополнительными сервисами и услугами, которые предоставляет клиентам РУП «Белтелеком».

В выставке «Северный вектор Гродненщины» приняли участие более 40 промышленных и сельскохозяйственных организаций Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов, представители малого и среднего бизнеса и др. Мероприятие посетили представители посольств и консульств, делегации иностранных государств, представители министерств и ведомств Беларуси, Гродненского областного исполнительного комитета, районов области.