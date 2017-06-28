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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫМОГАЮЩИЙ ДЕНЬГИ ВИРУС-ШИФРОВАЛЬЩИК PETYA «ДОШЕЛ» ДО БЕЛАРУСИ
14:53 28.06.2017

Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний. Целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы (например, Petya) угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно.

«Вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы. Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования «выкупа» за дешифровку обращаться в милицию», – отметил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД полковник милиции Вадим Устинович.

Несколько лет назад в МВД уже были зарегистрированы обращения жертв кибермошенников, специализировавшихся на разработке подобных вирусов-вымогателей. Пострадавшими были как физические, так и юридические лица, которые после загрузки зараженных файлов получали уведомление о блокировке операционной системы и требование заплатить деньги. Принцип деятельности прототипов вируса Petya основывался на сканировании открытого RDP-порта, затем методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и присылали требование «выкупа».

Чтобы не стать жертвой кибер-атак, следует использовать сложные пароли, пользоваться только лицензионным программным и антивирусным обеспечением и постоянно их обновлять. Бдительность при получении сообщений по электронной почте из незнакомых и подозрительных источников также поможет избежать заражения компьютера и сети.
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