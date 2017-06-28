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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ПРОАНАЛИЗИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
14:12 28.06.2017
29 июня состоится заседание пленума Верховного суда Беларуси, на котором будет проанализирована практика выполнения судами постановления пленума Верховного суда №12 от 22 декабря 2005 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», состоится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, рассмотрение судами дел данной категории направлено на своевременное возмещение причиненного работнику вреда, повышение экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессиональных рисков, обеспечении безопасных условий труда, охране жизни и здоровья работников.
Социальная защита работающих, возмещение вреда лицам, потерпевшим при несчастных случаях на производстве либо получившим профессиональные заболевания относится к основным направлениям государственной политики в области охраны труда.
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