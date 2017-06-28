29 июня состоится заседание пленума Верховного суда Беларуси, на котором будет проанализирована практика выполнения судами постановления пленума Верховного суда №12 от 22 декабря 2005 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», состоится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, рассмотрение судами дел данной категории направлено на своевременное возмещение причиненного работнику вреда, повышение экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессиональных рисков, обеспечении безопасных условий труда, охране жизни и здоровья работников.

Социальная защита работающих, возмещение вреда лицам, потерпевшим при несчастных случаях на производстве либо получившим профессиональные заболевания относится к основным направлениям государственной политики в области охраны труда.