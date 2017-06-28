Шина размера 225/60R18 модели Bel-403 ОАО «Белшина» прошла все испытания по программе Правил ЕЭК ООН 117, показала хорошие результаты и получила сертификат качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первые испытания шины проходили на шумность и сцепление с мокрым асфальтом.

Также было запланировано проведение испытаний еще двух легковых шин массового потока-– 175/65R14 и 185/60R14 на подтверждение сертификата, выданного им два года назад.

Все шины прошли два двойных «экзамена» на подтверждение сертификата для шин серийного производства и двойной сертификационный – для новых шин бренда Astarta, предназначенных для кроссовера «Джили». Тесты на шумность на сухом асфальте, а также на сцепление с мокрым асфальтом проводились в сравнении с шиной – эталоном.

Всего для расчета контрольной скорости, которая по методике равна 80 км/ч, и создаваемому шинами уровню шума прошло четыре заезда в интервале скорости от 70 до 80 км/ч и 4 заезда от 80 до 90 км/ч. Как отметил водитель-испытатель Андрей Юхарев, который тестировал новые шины 225/60R18 Astarta для Geely: «они мягкие и хорошо держат дорогу»

Все указанные шины успешно прошли испытания на российском испытательном полигоне ООО «Вершина», протоколы испытаний были переданы в чешский международный сертификационный центр. Там был выдан сертификат соответствия международным стандартам, что позволяет их реализовывать не только внутри страны, но и экспортировать, в том числе в страны ЕС.