УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, возбужденное в отношении жителя Минска, 1984 года рождения, на основании материалов проверки Жлобинского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в период с мая 2010 года по январь 2011 года обвиняемый, выдавая себя за представителя ООО «МонтажСтройКомгруп» и используя его реквизиты, не имея доверенности для осуществления предпринимательской деятельности от указанного субъекта хозяйствования, заключал договоры строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ в Жлобинском районе на объектах мясоперерабатывающего предприятия. К выполнению указанных работ привлекал как работников возглавляемого им ЧПУП «Дивос», так и иных лиц. В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый получил доход в размере 29741 рубль.

Кроме этого, следствием установлено, что при выполнении вышеуказанных строительно-монтажных работ, а также иного строительства, выполняемого от ЧПУП «Дивос», обвиняемый в период с июня 2010 года по октябрь 2011 года завышал объемы выполненных работ, которые отражал в актах сдачи-приемки, предоставляемых заказчику. Расчет с обвиняемым производился в натуральной форме в виде мясной продукции. В результате его противоправных действий стоимость поставленной в счет оплаты продукции превысила стоимость фактически выполненных подрядчиком работ на общую сумму свыше 8000 рублей.

По уголовному делу проведен большой комплекс следственных действий – допрошено более 150 свидетелей, в том числе на территории соседних государств; проведен ряд очных ставок; осуществлено более 30 опознаний обвиняемого по фотографии; изучен и проанализирован большой объем финансовой, бухгалтерской и иной документации. Сотрудники УГКСЭ по Гомельской области провели почерковедческие экспертизы по рукописным записям и подписям в заключенных договорах.

На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере); ч.ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере); ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Учитывая экономический характер преступлений, к обвиняемому применена мера пресечения в виде залога в размере 500 базовых величин.

Уголовное дело изучено в прокуратуре и направлено для рассмотрения в суд Жлобинского района.