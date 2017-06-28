Обеспеченность свободными рабочими местами с начала 2017 г. увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — в среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 2,4 вакансии, пишет агентства «Минск-Новости».

«В числе наиболее востребованных у нанимателей следующие вакансии: продавец, повар, уборщик помещений, санитар, каменщик, штукатур, маляр, бетонщик, арматурщик, контролер-кассир и контролер, курьер, плотник-бетонщик, швея, инженер, инженер-программист, фельдшер-лаборант, воспитатель, специалист по продаже», - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

На рынке труда по-прежнему наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Например, в ГП «Минсктранс» требуются 39 контролеров пассажирского транспорта, зарплата — более 600 руб. в месяц. Как отметила Т. Кудевич, несмотря на то что «Минсктранс» — это предприятие с хорошей репутацией, где своевременно выплачивается зарплата, а вакансии не требуют специального опыта и навыков, укомплектовать штат здесь до сих пор не могут.

Недавно, по словам Т. Кудевич, в службу занятости приходил мужчина и требовал, чтобы ему подыскали высокооплачиваемую работу, и жаловался на трудности в трудоустройстве. Как выяснилось, с последнего места работы он был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Но при этом отказался от двух предлагаемых вакансий сортировщика с зарплатой 350-400 руб. в месяц и требовал найти работу с зарплатой как минимум 1000 руб.