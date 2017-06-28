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ЭКОНОМИКА РБ


«КАРДЕРЫ-ГАСТРОЛЕРЫ» ПЫТАЛИСЬ ПОХИТИТЬ С КАРТОЧЕК БЕЛОРУСОВ ОКОЛО 360 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:00 28.06.2017

Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан, обвиняемых в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денежных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемые, прилетев в конце июля 2016 года в Минск, установили в центре столицы на одном из банкоматов комплект устройств, замаскированный под штатные элементы оборудования, позволявший получать полную информацию о держателях платежных банковских карт. Затем с помощью программного обеспечения обвиняемые изготавливали дубликаты карточек для снятия с них денежных средств в дальнейшем.

В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признано более 600 граждан Беларуси. Сумма денежных средств, которую обвиняемые пытались похитить, составляет более 360 тысяч рублей.

В целях полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего, а также установления всех эпизодов преступной деятельности группы, следователями проведено более тысячи следственных действий, проанализированы и приобщены к материалам дела результаты ряда сложных экспертиз, в том числе радиоэлектронной и портретно-идентификационной.

Кроме того, следователями получены сведения о причастности группы к хищению информации с платежных карт граждан Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской Аравии. В настоящее время для проверки данной информации в эти государства направлены запросы об оказании правовой помощи.

По результатам расследования двум участникам группы предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 349), попытке хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 212) и неправомерном завладении компьютерной информацией (ст. 352) Уголовного кодекса Беларуси. Еще двое – объявлены в розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство.

Расследование завершено. Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд.

Следственный комитет рекомендует гражданам перед снятием денежных средств осматривать устройство на предмет накладок на клавиатуру и картоприемник. В случае обнаружения таких устройств – незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.
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