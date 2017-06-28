В Беларуси вводится новая форма социального обслуживания – социальное обслуживание в замещающей семье. Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании», которым определены направления дальнейшего развития системы социального обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, такая социальная технология уже существует на практике и заключается в оказании социальных услуг нетрудоспособному человеку физическим лицом либо семьей в условиях их совместного проживания и ведения общего хозяйства. При этом лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, не является близким родственником обслуживаемому человеку, отношения между ними не затрагивают имущественные вопросы.

Большое внимание уделено совершенствованию механизма государственного социального заказа.

Законом внесены изменения в процедуру проведения конкурса по выбору его исполнителей, а также регламентирована продолжительность выполнения соответствующих договоров.

Так, закреплена возможность выбора исполнителя государственного социального заказа из числа негосударственных некоммерческих организаций при наличии только одного конкурсного предложения, полностью соответствующего установленным местными исполнительными и распорядительными органами требованиям.

Договоры на выполнение государственного социального заказа можно заключать на срок до пяти лет в пределах срока реализации государственной программы, в соответствии с которой он финансируется.

Внесенные изменения позволят сделать механизм государственного социального заказа более открытым, будут способствовать установлению стабильных отношений между государственным заказчиком и исполнителем государственного социального заказа.

Законом уточнены перечень и определения видов социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями соцобслуживания.

Местные исполнительные и распорядительные органы наделены полномочиями по расширению перечня оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания социальных услуг и категорий граждан, имеющих право на их получение.

Законом закреплена возможность оказания социальных услуг на основании трехстороннего договора. Это позволит членам семьи граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а также иным физическим и юридическим лицам выступать третьей стороной в таком договоре и, к примеру, оплачивать социальные услуги. Особенно актуальным заключение трехсторонних договоров является при организации социального обслуживания в стационарных учреждениях на возмездной основе.

Трехсторонний договор будет заключаться и при организации социального обслуживания в замещающей семье. Сторонами такого договора будут выступать нетрудоспособный человек, физлицо, взявшее на себя обязанности по уходу, и территориальный центр социального обслуживания населения, который будет сопровождать такую семью.

Для формирования системы оценки качества социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания, на Министерство труда и социальной защиты возложены функции по разработке требований к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования – 25 декабря 2017 г.

За это время Минтруда и соцзащиты будут разработаны: положение о социальном обслуживании в замещающей семье; требования к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания.

Кроме того, будут внесены изменения и дополнения в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания, инструкцию о порядке и условиях оказания социальных услуг, положения об учреждениях социального обслуживания, положения о порядке проведения конкурса по выбору исполнителя государственного социального заказа и о предоставлении субсидий негосударственным некоммерческим организациям, а также ряд других документов.