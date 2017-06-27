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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНСКА В МАЕ УВОЛЕНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИНЯТО НА РАБОТУ
12:06 28.06.2017
В прошлом месяце в Минске приняты на работу 10 695 человек, уволены — 14 073, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном статистическом управлении города Минска, соотношение принятых работников и уволенных составило 76%. Для сравнения, в апреле на работу приняли 10 772 и уволили 11 241 человека (95,8%).
Меньше всего — 44 человека — уволили с предприятий сферы сельского, лесного и рыбного хозяйств, при этом на работу в них приняли 69 (соотношение принятых и уволенных — 156,8%). В организациях, осуществляющих деятельность в сфере информации и связи, нашли работу 707 человек, уволились — 490 (соотношение — 144,3%.) Третье место по этому показателю — 129,7% — занимают предприятия по предоставлению прочих видов услуг: на них нашли работу 118 человек, 91 ее лишился.
В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
По данным Главного статистического управления города Минска, средняя начисленная зарплата минчан в мае 2017 г. равнялась 1104,4 руб. (в апреле — 1103,3 руб.).
Как и в предыдущие месяцы, самая высокая зарплата — у занятых в сфере информационных технологий и информационного обслуживания — 3476,0 руб. (в апреле — 4019,9 руб.). Меньше всех в столице зарабатывают те, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг, — 516,8 руб. (в апреле — 523,5).
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