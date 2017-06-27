Первый социальный дом, построенный с участием китайского капитала, сдали в эксплуатацию в Могилеве по улице Грюнвальдской, 16 в районе Казимировки, пишут «Могилевские ведомости».

Двухподъездная многоэтажка на 120 квартир построена специально для малообеспеченных семей, в том числе многодетных и для детей-сирот. Жилье им будет предоставляться бесплатно, но без права наследования жилой площади. В эксплуатацию оно сдается полостью готовым для заселения.

Дом построен в рамках первого этапа оказания технико-экономической помощи Китайской Народной Республикой региону в сфере строительства жилья. Аналогичные дома для этой же категории граждан возводятся в Бубруйске и Осиповичах.

Дом в Могилеве построен в течение 8 месяцев. Генеральным подрядчиком выступила Тяньцзиньская электростроительная компания Китайской энергостроительной групповой корпорации, субподрядчиком – могилевское ДСК.

В ближайшие два года на территории Могилевской области будет реализован второй и третий этапы строительства жилья с участием китайского капитала для льготной категории граждан.