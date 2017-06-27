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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ПОСТРОЕННЫЙ С УЧАСТИЕМ КИТАЙСКОГО КАПИТАЛА СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МОГИЛЕВЕ
11:49 28.06.2017
Первый социальный дом, построенный с участием китайского капитала, сдали в эксплуатацию в Могилеве по улице Грюнвальдской, 16 в районе Казимировки, пишут «Могилевские ведомости».
Двухподъездная многоэтажка на 120 квартир построена специально для малообеспеченных семей, в том числе многодетных и для детей-сирот. Жилье им будет предоставляться бесплатно, но без права наследования жилой площади. В эксплуатацию оно сдается полостью готовым для заселения.
Дом построен в рамках первого этапа оказания технико-экономической помощи Китайской Народной Республикой региону в сфере строительства жилья. Аналогичные дома для этой же категории граждан возводятся в Бубруйске и Осиповичах.
Дом в Могилеве построен в течение 8 месяцев. Генеральным подрядчиком выступила Тяньцзиньская электростроительная компания Китайской энергостроительной групповой корпорации, субподрядчиком – могилевское ДСК.
В ближайшие два года на территории Могилевской области будет реализован второй и третий этапы строительства жилья с участием китайского капитала для льготной категории граждан.
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